اعتمدت خدمة الدفع العالمية فيزا (VISA) تجمّع جيمتل الموريتاني، ضمن السجل العالمي لمزودي خدمات الدفع المعتمدين لسنة 2025.

وأكد المدير العام لتجمع جيمتل أن ذلك جاء بعد استيفاء كافة متطلبات معيار PCI DSS العالمي الخاص بحماية بيانات بطاقات الدفع.

وأشار المدير إلى أن جيمتل “نجحت في الحفاظ علي هذه الشهادة لسنوات على التوالي، مما يعكس ريادتها في مجال أمن المعلومات والتكنولوجيا المالية على المستوى الوطني.”

وعدّ التجمع شهادة فيزا “دافعًا قويًا لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الأمنية، وتعزيز ثقة المستخدمين في خدماتنا، وترسيخ مكانة جيمتل كمزود خدمات موثوق وآمن في السوق الموريتاني والإقليمي.”

وعبرت جيمتل عن تطلعها لأن تظل دائمًا في طليعة الشركات التي تضع حماية بيانات المستخدم في صميم استراتيجيتها.