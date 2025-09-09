Close Menu
وزير المعادن يلتقي بشركات ومستثمرين على هامش مؤتمر “موريتانيد”

محمد فال

عقد وزير المعادن والصناعة الموريتاني تيام تيجاني، الخميس، سلسلة لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات ومستثمرين على هامش مؤتمر “موريتانيد” للمعادن والطاقة في نواكشوط، في إطار مساعي البلاد لجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعي الموارد.

والتقى تيجاني، على هامش النسخة السابعة من المؤتمر المنعقد في قصر المؤتمرات “المرابطون”، بعدد من مدراء الشركات وشخصيات سياسية لمناقشة سبل تعزيز فرص الاستثمار وتطوير الشراكات القائمة، وفقًا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت في بيان أن اللقاءات استهدفت أيضًا استكشاف آفاق التعاون المستقبلي مع الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في هذا المحفل الدولي.

