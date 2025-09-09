Close Menu
الثلاثاء, 9 سبتمبر
24/24 :
موريتانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

محمد عبد اللهبواسطة

دانَت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، واصفة إياه بأنه “خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاك صريح لسيادة بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها “تدين بأشد العبارات هذا الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة”.

وأكدت موريتانيا وقوفها الكامل إلى “جانب قطر في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “التعامل بحزم وصرامة مع هذا العدوان الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ويفاقم حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد استهدف اليوم ، قادة من حركة حماس في الدوحة، على رأسهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.

