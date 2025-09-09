أعلن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا “مقاطعته الشاملة للانتخابات التمثيلية المزمع تنظيمها نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الخروقات والتجاوزات التي شابت مسار التحضير لهذه الانتخابات”.

وأكد الاتحاد، في بيان نشره، أن “الجهة الوصية لم تراعَ شروط الشفافية والعدالة، وأقصت بعض النقابات الجادة لصالح أطراف معينة”.

وأضاف البيان أن ممارسات الجهة الوصية اتضحت خلال اجتماع 6 مايو الماضي؛ إذ “تم حسم نتائج بعض القطاعات وتحديد مكاتب التصويت دون تشاور مع النقابات المعنية” وفق البيان.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت سابقًا عن تنظيم الانتخابات في نوفمبر المقبل لاختيار التمثيلية النقابية للعمال في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.