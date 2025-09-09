وزع الهلال الأحمر الموريتاني مساعدات غذائية على 140 عائلة متضررة من الفيضانات في مقاطعة غابو بولاية كيدي ماغا جنوب البلاد.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، شملت المساعدات كميات من الأرز والسكر وزيت الطهي، إلى جانب ناموسيات وصابون وأغطية وأفرشة ومعدات لحفظ المياه وأدوات زراعية.

وقال المدير الوطني لإدارة تسيير الكوارث بالهلال الأحمر الموريتاني، أحمد ولد مگيه، إن العملية تأتي في إطار “دعم جهود الدولة لمساعدة المواطنين المتضررين من الأمطار والسيول”.

وكانت مناطق جنوب البلاد قد شهدت في وقت سابق فيضانات واسعة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.