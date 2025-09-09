استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قادة من حركة حماس في الدوحة، على رأسهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية استهدفت قيادة حركة حماس “بشكل دقيق”، مشيرة إلى أن القادة المستهدفين مسؤولون عن “ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وأضاف البيان أن “الجيش اتخذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، باستخدام ذخيرة دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية”.

وأفادت مصادر بأن الانفجار استهدف اجتماعًا لقيادات حماس في الخارج، فيما وصفت القناة 12 الإسرائيلية العملية بأنها “انتقامية” ضد القادة في الدوحة.