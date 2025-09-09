عبّر وزير الزراعة والسيادة الغذائية في الحكومة الموريتانية، أمم ولد بيباته، عن “ارتياحه لما حققه المزارعون المحليون من منتوجات الأرز والحبوب التقليدية والخضروات”.

وأوضح في اجتماع مع مزارعي فم لكليته (شرقي البلاد)، أن الحكومة قررت تنفيذ مشروع السكر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تعذر إيجاد شركة متخصصة، مشيراً إلى “التوصل لاتفاق مع شركة خاصة ستبدأ السنة المقبلة في زراعة قصب السكر وإنتاجه”.

وأكد ولد بيباته أن المشروع سيوفر فرص تشغيل محلية ويساهم في “تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80% من حاجيات البلاد من السكر”.

وكانت الحكومة قد وقعت يونيو الماضي اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر في فم لكليته، بقيمة 446 مليون دولار.