أكد وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد أن بلاده تعمل لتحقيق ثلاث أولويات طاقوية: ضمان الكهرباء للجميع، وتسريع التنمية الصناعية، وتحويل البلاد إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمؤتمر “غازتيك” (GasTech) في ميلانو يوم الخميس، والتي شارك فيها نائب وزير الطاقة الأمريكي جوشوا فولز، ووزير الطاقة والنفط المصري كريم بدوي، والأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة جاسيم شيراوي.

وترأس ولد خالد وفد بلاده في المؤتمر العالمي الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وكبار التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية، حيث تسعى نواكشوط للترويج لفرص الاستثمار في قطاعي الغاز والطاقات المتجددة.

وشدد الوزير خلال مشاركته في طاولة مستديرة لصناع القرار حول السياسات المنظمة للطاقة، على أهمية الأمن الطاقوي والأهداف المرتبطة بالاستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت بدأت فيه موريتانيا مسار إنتاج الغاز من حقل السلحفاة (آحميم) الكبير.

وتهدف الوزارة من خلال المشاركة إلى الترويج لإمكانات البلاد في مجال المحروقات، خاصة في الحوض الساحلي الذي تُظهر المعطيات الجيولوجية أنه واعد للتنقيب والاستخراج.