سجلت حملة “معا للحد من حوادث السير”، اليوم الخميس، حادث سير على طريق الأمل، بين اشگيگ وكامور، من دون تسجيل إصابات بشرية.



واصطدمت حافلة نقل، لم يكن على متنها مسافرون، ببقرة أثناء عبورها الطريق، وخلفت أضرارا جسيمة بالحافلة، من دون إصابة السائق.

وأظهرت صورة الحافلة، على صفحة الحملة على الفيسبوك، ضرراً واضحا في واجهة الحافلة، عند مقعد السائق.



ورجحت الحملة أن تكون السرعة سبب الاصطدام، في وقت تشهد فيه موريتانيا معدلات حوادث سير مرتفعة ومميتة، ردّ وزير النقل السبب الرئيسي فيها إلى سرعة السائقين على الطرق.