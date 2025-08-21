Close Menu
الخميس, 21 أغسطس
موريتانيا تتصدر عربيا بأعلى ضريبة دخل على الأفراد لعام 2025

سجلت موريتانيا أعلى معدلات ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد في الدول العربية لعام 2025، وذلك وفق بيانات موقع (Trading Economics).

وجاءت موريتانيا في صدارة القائمة بنسبة 40%، تلتها المغرب بمعدل بلغ 38%. أما الجزائر وتونس فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة متساوية بلغت 35% لكل منهما.

في المرتبة الخامسة جاءت الأردن بمعدل 30%، تلتها مصر في المرتبة السادسة بنسبة 27.5%، ثم لبنان سابعاً بنسبة 25%.

أما سوريا فاحتلت المرتبة الثامنة بمعدل ضريبة دخل بلغ 22%، بينما جاء كل من العراق والسودان في المرتبتين التاسعة والعاشرة بنسبة 15% لكل منهما.

في ذيل القائمة، سجلت ليبيا أدنى معدل لضريبة الدخل الشخصي بين الدول العربية بنسبة لم تتجاوز 10%.

