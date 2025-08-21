سجلت موريتانيا أعلى معدلات ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد في الدول العربية لعام 2025، وذلك وفق بيانات موقع (Trading Economics).

وجاءت موريتانيا في صدارة القائمة بنسبة 40%، تلتها المغرب بمعدل بلغ 38%. أما الجزائر وتونس فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة متساوية بلغت 35% لكل منهما.

في المرتبة الخامسة جاءت الأردن بمعدل 30%، تلتها مصر في المرتبة السادسة بنسبة 27.5%، ثم لبنان سابعاً بنسبة 25%.

أما سوريا فاحتلت المرتبة الثامنة بمعدل ضريبة دخل بلغ 22%، بينما جاء كل من العراق والسودان في المرتبتين التاسعة والعاشرة بنسبة 15% لكل منهما.

في ذيل القائمة، سجلت ليبيا أدنى معدل لضريبة الدخل الشخصي بين الدول العربية بنسبة لم تتجاوز 10%.