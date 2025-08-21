جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، مع عدد من الشخصيات الإدارية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، والسلطات المحلية.

وقال ولد الشيخ أحمد إن سيتم تخصيص 60% من فرص التشغيل لضحايا التسرب المدرسي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف 500 ساعة عمل للجرارات الزراعية لصالح المزارعين، بالتعاون مع جهة الحوض الشرقي.

كما أكد التزام الاتحاد بتنظيم قطاع المقاولات وتكوين العاملين فيه، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في مسار التنمية المحلية والوطنية.

وأشار إلى أن اتحاد أرباب العمل يسعى إلى مواكبة جهود الحكومة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير الظروف المناسبة لتطوير الصناعات المحلية، وخاصة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان التي تُعدّ رافدًا اقتصاديًا مهمًا للمنطقة.