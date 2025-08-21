الخميس, 21 أغسطس
24/24 :
- موريتانيا تتصدر عربيا بأعلى ضريبة دخل على الأفراد لعام 2025
- النعمة.. أرباب العمل يعلن عن خطة لتشغيل مصنع الأعلاف وتوفير فرص عمل
- اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية حول عدوان إسرائيل على غزة
- موريتانيا تحارب “الشذوذ والانحراف الأخلاقي” عبر خطب الجمعة
- غزواني : “امبره” للاجئين هو أكبر تجمع سكاني بعد نواكشوط وهذا له “كلفة باهظة”
- هجمات مسلحة على قاعدتين عسكريتين في مالي
- مالي: اعتقال رئيس الوزراء السابق بتهمة الاختلاس
- الدرك الموريتاني يحبط محاولة للهجرة غير الشرعية ويوقف 63 شخصاً