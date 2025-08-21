Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 21 أغسطس
اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية حول عدوان إسرائيل على غزة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة سيعقدون الاثنين المقبل  في مقر المنظمة بمدينة جدة، اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

Mauritel

موري نت
