أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة سيعقدون الاثنين المقبل في مقر المنظمة بمدينة جدة، اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

كما سيناقش الاجتماع تكثيف الاحتلال عدوانه المستمر على الأماكن المقدسة، إلى جانب بحث ومناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتصاعد جرائم التجويع، وحرب الإبادة، والحصار، والتهجير بكافة أشكاله وألوانه، وما يستجد من أعمال.

وسيدرس الاجتماع وضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وما يواجهانه من تحديات قد تؤدي إلى انحرافات خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع، بحث سبل توحيد جهود الدول الأعضاء بالمنظمة على المستوى الدولي لممارسة المزيد من الضغوط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيتضمن برنامج عمل اجتماع كبار الموظفين الذي سيعُقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة، عدد من الكلمات قبل تدارس مشروع القرار واعتماد مشروعي جدول وبرنامج عمل مجلس وزراء الخارجية.