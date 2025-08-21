دعت الحكومة الموريتانية، ليل الأربعاء/الخميس؛ إلى توحيد خطب الجمعة غدا حول“نشر القيم الفاضلة في المجتمع وتحصينه من الشذوذ والانحراف الأخلاقي، ومظاهر الإسراف والتبذير في المناسبات”.

وجاءت الدعوة – وفق إعلان صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي– انطلاقا من قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاءوالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما بعثت لأتمم مكارمالأخلاق”.

وأكدت الوزارة في الإعلان، على ضرورة أن يتناول الأئمة هذا الموضوع بالبيان والإيضاح على أوسع نطاق.

تأتي هذه الدعوة بعد تداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع، يظهر فيها بعض المخنثين وهم في أوضاع مرفوضة أخلاقيا.