كشف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء؛ أن “مخيم أمبره بولاية الحوض الشرقي، يشكل ثاني أكبر تجمع سكاني في البلاد بعد نواكشوط”.

وقال خلال ندوة رفيعة المستوى حول اللاجئين منظمة من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن المخيم يضم أكثر من 120 ألف لاجئ، متجاوزًا “قدرته الاستيعابية البالغة 70 ألفاً”.

وأشار ولد الغزواني إلى أن “أكثر من 173 ألف لاجئ آخر يعيشون في المجتمعات المضيفة عبر 76 بلدية، وأحيانًا يفوق عددهم سكان القرى المحلية” وفق قوله.

وأضاف أن هذا التضامن النموذجي يحمل “كلفة باهظة”، في وقت تتزايد فيه الحاجات الأساسية وتتناقص الموارد.

ودعا ولد الغزواني إلى “تضامن دولي لدعم اللاجئين وبلدان الاستقبال، ومواجهة أسباب اللجوء الناتجة عن النزاعات وانعدام الأمن والظلم” حسب قوله.