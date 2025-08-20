شن مسلحون هجمات متزامنة فجر اليوم على قاعدتين عسكريتين وقرية فاريابوغو شمال مالي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.

وقال شهود لإذاعة فرنسا الدولية، إن الهجوم بدأ نحو الساعة الخامسة صباحًا، واستهدفت المجموعات المسلحة أولاً القواعد العسكرية التي انهارت سريعًا أمام الهجوم. بعد ذلك هاجموا القرية، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل واختطاف عدد من السكان، مع اندلاع حرائق في بعض المنازل.

وفي القاعدة العسكرية بجومة، سيطر المهاجمون لفترة وجيزة على الموقع، كما تعرضت القافلة المخصصة للإمداد للهجوم، ما أسفر عن مقتل وجرح عدة جنود. نُقل بعض الجرحى إلى مستشفى فاريابوغو.

وقالت المصادر إن شقيق كبير لزعيم القرية قتل، فيما اختطفت زوجته وأطفاله، بينما نجا أحد أبنائه لعدم تواجده وقت الهجوم.

حتى الآن، لم يصدر الجيش المالي حصيلة رسمية للهجومين، واكتفى بتأكيد وقوعهما في بيان قصير. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وجود جثث لعدد من الجنود وأضرار مادية كبيرة في قاعدة فاريابوغو.

وأضافت المصادر أن العديد من العائلات، بما فيها نساء وأطفال، فروا من القرية باتجاه مدن دوغوفري وسوكولو المجاورة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات متكررة شنتها جماعات مسلحة على القرية منذ أكتوبر 2020، شملت اغتيالات واختطافات.