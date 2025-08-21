Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 21 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير النفط: نحرص على التنسيق الوثيق مع السنغال بخصوص مشروع الغاز

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إن الحكومة الموريتانية، حريصة على مواصلة التنسيق الوثيق مع الجانب السينغالي من أجل ضمان سير مشروع الغاز GTA المشترك، والرفع من مردوديته الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء له مع نظيره السنغالي بيرام سوليْ ديوب في العاصمة السنغالية، حول مشروع الغاز GTA ضم طواقم الوزارتين.

وكان ولد خالد ألتقى أمس بدكار الوزير الأول السينغالي عصمان سونكو، خُصص لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة والمشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الغاز السلحفاة آحميم الكبير.

ووصل الوزير الموريتاني وصل العاصمة السنغالية دكار، أمس الأربعاء للمشاركة في اجتماعات تنسيقية تتعلق بمشروع تورتو آحميم للغاز المسال (GTA) .

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة