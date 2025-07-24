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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. إطلاق خدمة رقمية لاستخراج الشهادات عبر “هويتي”

مريم المنيربواسطة

أطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، اليوم الخميس؛ بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، خدمة رقمية تتيح للمستخدمين استخراج شهاداتهم وتأكيدها عبر منصة “هويتي”.

وتُمكّن الخدمة أصحاب الشهادات الصادرة بعد 2013 من معاينة نسخة إلكترونية منها واستخراج نسخة مؤكدة، بشرط أن تكون مرتبطة بالرقم الوطني عبر المصلحة المختصة.

وبحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي، تأتي هذه الخطوة، “بهدف تقليص الإجراءات الورقية وتسهيل التحقق من صحة الشهادات”.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة “تأتي في إطار جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية بشكل مؤمّن وسريع”.

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موري نت
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