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الجمعية الوطنية تنتخب نواب الرئيس وكتابها ومسيرها المالي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
البرلمان

انتخبت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، نواب رئيسها وكتابها ومسيرها المالي، وذلك في إطار التجديد الدوري الذي تقوم به الجمعية لأعضاء هيئاتها الداخلية.

وجاءت التشكلة على النحو التالي:

نواب الرئيس:

النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا، من فريق الإنصاف،

النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله، من فريق تواصل،

النائب الثالث: الحسن الشيخ باها، من فريق الأمانة،

النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه، من فريق الإنصاف،

النائب الخامس: محمد فيه البركة ابّاه، من فريق الإنصاف.

المسير المالي للجمعية الوطنية: باباه شيخنا أحمد بابو، من فريق الإنصاف.

كتاب الجمعية:

– الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد، من فريق العدالة،

– الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور، من فريق الإنصاف،

الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو، من التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد،

– الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك، من فريق الإنصاف،

– الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي، من فريق الإنصاف،

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