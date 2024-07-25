انتخبت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، نواب رئيسها وكتابها ومسيرها المالي، وذلك في إطار التجديد الدوري الذي تقوم به الجمعية لأعضاء هيئاتها الداخلية.
وجاءت التشكلة على النحو التالي:
نواب الرئيس:
النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا، من فريق الإنصاف،
النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله، من فريق تواصل،
النائب الثالث: الحسن الشيخ باها، من فريق الأمانة،
النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه، من فريق الإنصاف،
النائب الخامس: محمد فيه البركة ابّاه، من فريق الإنصاف.
المسير المالي للجمعية الوطنية: باباه شيخنا أحمد بابو، من فريق الإنصاف.
كتاب الجمعية:
– الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد، من فريق العدالة،
– الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور، من فريق الإنصاف،
الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو، من التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد،
– الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك، من فريق الإنصاف،
– الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي، من فريق الإنصاف،