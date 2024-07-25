انتخبت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، نواب رئيسها وكتابها ومسيرها المالي، وذلك في إطار التجديد الدوري الذي تقوم به الجمعية لأعضاء هيئاتها الداخلية.

وجاءت التشكلة على النحو التالي:

نواب الرئيس:

النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا، من فريق الإنصاف،

النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله، من فريق تواصل،

النائب الثالث: الحسن الشيخ باها، من فريق الأمانة،

النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه، من فريق الإنصاف،

النائب الخامس: محمد فيه البركة ابّاه، من فريق الإنصاف.

المسير المالي للجمعية الوطنية: باباه شيخنا أحمد بابو، من فريق الإنصاف.

كتاب الجمعية:

– الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد، من فريق العدالة،

– الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور، من فريق الإنصاف،

الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو، من التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد،

– الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك، من فريق الإنصاف،

– الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي، من فريق الإنصاف،