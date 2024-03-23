دانت الحكومة الموريتانية، هجوما وصفته بـــ”الإرهابي”، استهدف مدينة غرانسو غورسك الروسية، وخلف عشرات القتلى.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ليل الجمعة / السبت.

وقالت الوزارة في البيان، إنها تلقت “ببالغ الأسى، نبأ الهجوم الإرهابي الذي أودى بالعشرات من الأبرياء في مدينة غراسنوغورسك.”

وتابع البيان: “وإن الوزارة، إذ تقدم بهذه المناسبة الأليمة للحكومة والشعب الروسي الصديقين أحر التعازي والمواساة، وأخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، لتؤكد شجب بلادنا وتنديدها القوي لهذا العمل الإجرامي وبكل الأعمال الإرهابية أيا كانت مصادرها وغاياتها”.

وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية روسية، فقد سقط جراء الهجوم المذكور، 40 قتيلا على الأقل، وأصيب نحو 100 شخص.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ، قاعة “كروكوس سيتي هول” في منطقة غراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة موسكو.