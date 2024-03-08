اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الراحل الرئيس المؤسس لجامعة شنقيط العصرية الدكتور محمد المختار ولد اباه، رمزا للثقافة العربية لسنة 2024، وفق ما نشرت جامعة شنقيط العصرية مساء اليوم الجمعة.

واشتهر الفقيد الذي توفي 22 يناير 2023 بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، والتي تصنف على أنها من أفضل الترجمات، كما ترك خلفه قرابة خمسين تأليفًا في علوم القرآن والحديث والسيرة، وأصول الدين والفقه وأصوله، بالإضافة إلى اللغة والشعر، كانت إثراء للمكتبة الموريتانية.

ويعد الراحل من جيل موريتانيا الأول الذي ناضل وكافح ضد المستعمر الفرنسي، وأحد رواد جيل التأسيس وبناة الدولة الموريتانية الحديثة، إذ كان عضوًا في أول حكومة يشكلها الراحل المختار ولد داداه، سنة 1957، وتقلد العديد من المناصب البارزة وطنيًا ودوليًا، إذ عين وزيرًا للصحة والسكان، ثم نائبًا لرئيس الجمعية الوطنية ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية.

وكان ولد اباه من المدافعين عن ضرورة “رد الاعتبار” للغة العربية واستعادة مكانتها ومكانة الثقافة الإسلامية، وقدم في ذلك الإطار مقترحات تدخل في صلب إصلاح النظام التعليمي الموريتاني.

وكانت مساهمته كبيرة في إصلاح منظومة التعليم الموريتانية، إذ تقلد العديد من المناصب المرتبطة بالقطاع، منها وزير التربية الوطنية والمفتش العام للتعليم، كما أسندت له إدارة مدرسة تكوين المعلمين سنة 1967، وإدارة مدرسة التعليم العليا ما بين 1970 و1978، كما كان ضمن اللجنة التي عهد إليها بمهمة إصلاح التعليم في موريتانيا في الفترة من 1967 إلى 1973.

وترأس الدكتور محمد المختار ولد اباه مجلس جائزة شنقيط حين تأسيسها سنة 2000، وهي الجائزة التي تهدف إلى تشجيع المساهمين في تعميق البحوث العلمية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية.

خارجيًا سبق أن كان الراحل مستشارًا ثقافيًا لليونسكو، وكان أيضًا الممثل الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، ثم الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ونظرًا لمكانته العلمية، سبق وأن عين رئيسًا للجامعة الإسلامية في النيجر، كما عين أستاذًا بدار الحديث الحسنية في الرباط بالمغرب، وأستاذًا بمعهد محمد السادس للدراسات القرآنية في الرباط.

وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفي مجمع اللغة العربية بالسودان، وفي مؤسسة آل البيت بالأردن، وأخيرًا كان عضو المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالمملكة المغربية.

بالإضافة إلى ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، له عدة مؤلفات في علوم القرآن من أبرزها “تاريخ القراءات في المشرق والمغرب” و”ملامح قراءة أهل المدينة”، و”حلقات في مقرإ الإمام نافع”.

وألف حوالي عشر كتب في علوم الحديث والسيرة النبوية، من أبرزها “تاريخ علوم الحديث الشريف في المشرق والمغرب”، و”لغات الرسل” و”على طريق الإسلام” وهو ديوان شعري باللغة الفرنسية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أن له مؤلفات عديدة في أصول الدين والفقه وأصوله، منها كتابه “تاريخ أصول الدين”، وكتابه الشهير “أصول التشريع وتطور المذهب المالكي في موريتانيا”، بالإضافة إلى كتابه “لمحة عن أصول الشوكاني”.

واهتم الراحل باللغة والشعر، فترك مؤلفات عديدة من أهمها “الشعر والشعراء في موريتانيا” و”تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب”، و”رحلة مع الشعر العربي” و”نماذج من أغراض الشعر الشنقيطي القديم”.

كما ترجم إلى العربية نماذج من الشعر الفرنسي ووضعها في كتاب تحت عنوان “ترجمة قصائد وشعراء من فرنسا”، كما ألف كتابا باللغة الفرنسية عنوانه “مقدمة عن تاريخ الأدب الموريتاني”.

في شهر مارس2022 ، وشح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الدكتور محمد المختار ولد اباه “عرفانا لجهوده في خدمة الدولة الموريتانية وتراثها الثقافي والعلمي”، وفق ما أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد أعمر طالب.

وقال حينها الوزير إن ولد اباه الذي “جمع بين الأصالة والمعاصرة سيبقى مصدر إلهام للمحظرة الشنقيطية”، وأضاف: “اتحف الدكتور محمد المختار ولد اباه المكتبات الإسلامية بروائع الكتب فكانت له بصمات كبيرة في هذا المجال”.

وكان الراحل قد تفرغ مطلع الألفية الثالثة للعمل الأكاديمي، فأسس جامعة شنقيط العصرية عام 2006، التي تعد أول جامعة مختصة في العلوم الإسلامية والاجتماعية في موريتانيا، وهي جامعة أهلية ذات طابع إسلامي تسعى إلى تكوين الإنسان الصالح من حيث استقامته وسلوكه، والباحث الجاد ذي العطاء المتميز من حيث معلوماته ومنهجه.

وتسعى جامعة شنقيط العصرية إلى تقديم تكوين نظري وتطبيقي عميق ومتميز بالأصالة في المضامين والتجديد في بناء المناهج وفي طرق ووسائل التكوين والبحث.

كما تعلن الجامعة أن من أهدافها تكوين جيل من المثقفين المتخصصين الذين يمتلكون إلى جانب التكوين المتين في العلوم الشرعية واللغة العربية، قدرات على التواصل بلغات أجنبية وخبرات في مجال ممارسة البحث العلمي والارتقاء به، خدمة للثقافة العربية والإسلامية في موريتانيا وضمانا لإشعاعها في المحيط الإقليمي والدولي بما تحمله من قيم أصيلة ومبادئ سامية.