توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس، إلى مدينة بوكي بولاية لبراكنة، لإطلاق مشروع لتزويد 165 قرية بالمياه الصالحة للشرب عن طريق نهر السنغال.

المشروع الذي سيزود كل تلك القرى في ثلاث ولايات؛ لبراكنه وتكانت ولعصابة، تموله دولة الإمارات العربية المتحدة بستين مليار أوقية قديمة.

ويشمل المشروع توفير الري لـ3500 هكتارا، وإنجاز مضخة للمياه على مستوى النهر بطاقة إنتاجية تبلغ 14.400 متر مكعب للساعة أي ما يناهز 345.000 متر مكعب لليوم.

ويتضمن كذلك إنشاء محطة للضخ بقدرة 12.600 متر مكعب للساعة قادرة على الضخ نحو ارتفاع 40 مترا، ووضع أنبوب لنقل المياه بطول 9 كلم وبقطر 1800 ملم.

كما ستنجز تصفية مياه النهر بقدرة إنتاجية تصل إلى ما يناهز 8000 متر مكعب للساعة، وإنجاز محطة متكاملة للضخ بقدرة 8000 متر مكعب للساعة.

ومن ضمن الورقة الفنية للمشروع؛ وضع أنبوب لنقل المياه بطول 105 كلم وبقطر 600 ملم، وبناء خزان مائي نصف أرضي بسعة 5000 متر مكعب.

ويشمل المشروع كذلك إنجاز محطة للضخ بقدرة 4320 متر مكعب للساعة، ووضع أنبوب لنقل المياه بطول 65 كلم وبقطر 400 ملم.

ومن المقرر ضمن المشروع؛بناء خزان مائي نصف أرضي بسعة 2500 متر مكعب، وبناء خزان مائي نصف أرضي بسعة 27.000 متر مكعب قادر على تغطية 3500 هكتارا.