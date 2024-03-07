غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العاصمة نواكشوط، اليوم الخميس متوجها إلى مدينة بوكى عاصمة ولاية لبراكنة جنوبي البلاد.

ووفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن ولد الغزواني من المقرر أن يطلق «مشاريع تنموية هامة» خلال هذه الزيارة.

وحسب ذات المصدر فإن من ضمن المشاريع وضع حجر الأساس لمشروع لجلب المياه من نهر السنغال إلى 165 قرية في ولايات؛ لبراكنه ولعصابك وتكانت، بتمويل إمارتي يبلغ 60 مليار أوقية.

ويهدف المشروع إلى تغطية تكاليف جلب المياه من نهر السنغال إلى حوالي 165 قرية في ثلاث ولايات (لبراكنه، لعصابه، وتكانت)، عبر أنابيب من الإسمنت المدعم.

وسيوفر المشروع وفق القائمين عليه، الماء الصالح للشرب لحوالي 115 ألف نسمة، والسقاية لحوالي 3 مليون رأس من المواشي، كما سيوفر كمية من المياه لري 3500 هكتار في البلدات والقرى الموجودة في منطقة المشروع.

ورافق ولد الغزواني في زيارته لبوكي كلا من:

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية

– أمم ولد بيبات حماه الله، وزير الزراعة

– اسماعيل ولد عبد الفتاح، وزير المياه والصرف الصحي

– سيد أحمد ولد ابوه، مستشار برئاسة الجمهورية

– التاه ولد أحمد مولود، مستشار برئاسة الجمهورية

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.