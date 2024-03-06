أعلنت الرئاسة السنغالية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس/ أذار الجاري، في خطوة قد تعبر بالبلد الأفريقي من أزمة إرجاء الاقتراع.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع شروع النواب السنغاليين، اليوم الأربعاء، في مناقشة مقترح قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات شديدة رغم أنه يُفترض أن يخفف من التوترات في خضم أزمة تحيط بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع التصويت في وقت لاحق على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات لكونه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل