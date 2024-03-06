أفاد مراسل صحراء ميديا في العاصمة السنغالية داكار، إن الرئيس ماكي صال أقال الحكومة، وعين وزير الداخلية الصديق كابا وزيرا أول.

وأضاف المراسل، أن الصديق كابا عين خلفا لمرشح الأغلبية أمادو با الذي تولى حقيبة الوزارة الأولى منذ عام 2022.

وأشار المراسل إلى أن تعيين صال وزير أول جديد يأتي من أجل تركيز أمادو با على حملته الانتخابية للرئاسيات، إذ يعد من ابرز المرشحين للانتخابات بعد أن أعلنت أحزاب الأغلبية دعم ترشيحه.

وفي غضون ذلك أعلن المجلس الدستوري رفض مقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو المقبل.

وقال المجلس الدستوري، إنه اعتمد 19 مرشحا للانتخابات الرئاسية، مشددا عدى أنه يمكنهم المشاركة في الانتخابات.

وكان الرئيس السنغالي، اتسام الإثنين الماضي، تقرير الحوار الوطني حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، المنظم في ديامنياديو يومي 26 و27 فبراير الماضي.

وأفادت الرئاسة السنغالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “رئيس الدولة أخذ علما بتوصيات هذه المشاورات مع كافة القوى الحية للأمة. ويعتزم إحالة الأمر على المجلس الدستوري لأخذ رأيه بشأن القضايا المتعلقة بموعد الانتخابات وما بعد 2 أبريل”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية نوه بالعمل المقدم إليه، وأشاد بـ”العبقرية السنغالية في التغلب على الصعوبات من أجل تعزيز أكثر لنظامنا الديمقراطي”.

واقترح المشاركون في الحوار الوطني يوم 2 يونيو موعدا لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الذي كان من المقرر إجراؤه مبدئيا في 25 فبراير الماضي.

كما اقترحوا بأن يظل الرئيس، الذي ستنتهي ولايته في الثاني من أبريل، في منصبه حتى يتم تنصيب خلف له.