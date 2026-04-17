موريتانيا: قال مصدر في أحزاب الأغلبية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لم يقدم مقترحًا لمنسق الحوار، موسى فال، من أجل حلحلة أزمة “المدد والولايات”.

موريتانيا: قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف قطب المعارضة، سيدي ولد الكوري، إنهم في قطب ائتلاف المعارضة يرفضون إدراج “المأموريات” ضمن أجندة الحوار.

موريتانيا: قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية في موريتانيا إن مخزون المحروقات في البلاد يوجد في وضع مريح، مع ترقب وصول شحنات جديدة لتعزيز الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

السنغال: أثار قرار في قطاع الصحة بالسنغال جدلًا داخل حزب “باستيف”، بعد أن نددت شعبة الصحة في حركة أطر الحزب بما وصفته بـ”إقالة غير مبررة” للبروفيسور عثمان سيسي من منصبه على رأس إحدى الهياكل الصحية، بعد 19 شهرًا من توليه المنصب، وتعيين يوسف تين خلفًا له.

الساحل: يعقد رؤساء أركان جيوش تحالف دول الساحل (AES) اجتماعًا يومي 16 و17 أبريل في واغادوغو لبحث واعتماد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الجاهزية العملياتية للقوة الموحدة، المكونة من 15 ألف عنصر، والمكلفة بضمان أمن الفضاء الكونفدرالي.

الشرق الأوسط: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران «قريبتان جدا» من التوصل إلى اتفاق، وأنه يدرس إمكان زيارة باكستان لتوقيع هذا الاتفاق.