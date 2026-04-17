الجمعة, 17 أبريل
موريتانيا تطرح فرص استثمار لشركات إسبانية في النقل والبنية التحتية

محمد الهادي

استضافت غرفة التجارة الإسبانية لقاء أعمال موريتاني–إسباني، بمشاركة ممثلين مؤسساتيين ورجال أعمال من البلدين، لبحث فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل.

وقالت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية إن اللقاء، الذي نُظم بالتعاون مع كتابة الدولة للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، عبر ICEX وCEOE، شهد عرض أبرز مشاريع البنية التحتية في موريتانيا، بوصفها ركيزة للتنمية الاقتصادية وفرصًا استثمارية للشركات الإسبانية.

وأضافت الوزارة أن اللقاء أكد تنامي العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وإسبانيا، مع إبراز موقع موريتانيا كمنصة استراتيجية نحو المغرب العربي وغرب إفريقيا، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع اللوجستيك والنقل.

وأشارت إلى تسليط الضوء على مشروع ممر طنجة–داكار، الممتد لأكثر من 670 كيلومترًا، والمرتقب تنفيذه بالتعاون مع شركات إسبانية.

