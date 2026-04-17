يعقد رؤساء أركان جيوش تحالف دول الساحل (AES) اجتماعًا يومي 16 و17 أبريل 2026 في واغادوغو لبحث واعتماد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الجاهزية العملياتية للقوة الموحدة، المكونة من 15 ألف عنصر، والمكلفة بضمان أمن الفضاء الكونفدرالي.

وأفاد بيان عسكري أن لجنة رؤساء أركان الجيوش في الكونفدرالية (CCEMC) بدأت أعمالها الخميس في العاصمة البوركينية، بهدف المصادقة على التوصيات الصادرة عن اجتماع خبراء عُقد بين 7 و15 أبريل 2026 في واغادوغو أيضًا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استكمال تفعيل القوة الموحدة لتحالف دول الساحل، حيث يُنتظر أن يتخذ كبار القادة العسكريين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارات تتعلق برفع فعالية هذا التشكيل العسكري المشترك في الميدان.

وقال قائد أركان الجيش في بوركينا فاسو، العميد موسى دياالو، إن القرارات المرتقبة سيكون لها تأثير مباشر على سير العمليات، وعلى قدرة القيادة على تنفيذ مهام القوة الموحدة.

ويهدف التحالف في نهاية المطاف إلى تجهيز هذه القوة بكل الوسائل الضرورية لضمان تشغيلها بشكل أمثل، خصوصًا في ما يتعلق بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما جدد العميد دياالو دعم بلاده للقوات المنتشرة في الميدان، محذرًا من أن أي محاولة لاستهداف فضاء دول AES ستواجه برد من القوة الموحدة.

ومن المقرر أن تُرفع مخرجات هذا الاجتماع إلى رؤساء دول التحالف الثلاثة لاعتمادها بشكل نهائي.