توفي شخص وأصيب خمسة أخرون في حادث سير عند مدخل مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة، حسب ما نقلت حملة معا للحد من حوادث السير.

وأسفر الحادث الناتج عن انقلاب سيارة من نوع “هيليكس” عن حالة وفاة وإصابات بجروح خطيرة.

وحسب ذاك المصدر فإن المصابين نقلوا في سيارة إسعاف إلى مركز الاستطباب بمدينة ألاك.