أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية اليوم الخميس قائمة ممثليه للمشاركة في الحوار الوطني المزمع انطلاقه قريباً، في خطوة تأتي ضمن الاستعدادات الجارية من قبل جميع الأطراف السياسية.

وضمت القائمة كل من: لوكرمو عبدول، نور الدين ولد محمدو، الساموري ولد بي، المختار ولد الشيخ، سيدي ولد الكوري، الحاج عمر تال، اخيارهم ولد حمادي، ويوسف ولد عيسى.

ويهدف الحوار إلى مناقشة قضايا وطنية محورية وتعزيز التوافق بين الفاعلين السياسيين في البلاد، وفقاً لما أعلنته منسقية الحوار.

ويعتمد الحوار على خارطة طريق الحوار الوطني الشامل، التي وزعتها منسقية الحوار على جميع الأطراف.

وتحدد الوثيقة ستة محاور رئيسية: الأهداف العامة، المواضيع الأساسية، آليات التنظيم، الجدول الزمني، ضمانات المتابعة، ونقاط التقاطع والخلاف بين الأطراف.

وتؤكد الخارطة على تعزيز الوحدة الوطنية، تحسين الحوكمة، إصلاح المؤسسات، دعم سيادة القانون، مكافحة الفساد، وضمان مشاركة شاملة للأطراف السياسية. وأبدت معظم الأطراف، بما في ذلك المعارضة والأغلبية، توافقاً مبدئياً حول هذه الأهداف، مع بعض التحفظات على التفاصيل وآليات التنفيذ، وفق ما ورد في الوثيقة التي حصلت عليها صحراء ميديا.