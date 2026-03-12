بحث وزير الخارجية البوركينابي، كراموكو جان ماري تراوري، أمس الأربعاء في واغادوغو، مع مسؤول مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، نيك تشيكر، سبل إعادة تنشيط التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البوركينابية، في بيان، إن اللقاء يأتي بعد فترات من «سوء الفهم» في العلاقات بين البلدين، مضيفة أن المبعوث الأمريكي قدم خلال اللقاء الرؤية الجديدة لواشنطن بشأن التعاون مع بوركينا فاسو، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى إطلاق شراكة «على قدم المساواة» مع واغادوغو واستعادة الثقة بين الجانبين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين ناقشا إعادة إطلاق العلاقات والعمل على قضايا ذات اهتمام مشترك، موضحة أن واشنطن تدرس استئناف صادرات المعدات العسكرية إلى بوركينا فاسو لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ورحب وزير الخارجية البوركينابي بالمقاربة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى شراكات تحقق مكاسب متبادلة واحترام سيادة الدول وخياراتها الاستراتيجية.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة إقليمية شملت مالي والنيجر، بهدف تعزيز التقارب بين الولايات المتحدة وتحالف دول الساحل.