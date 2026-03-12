Close Menu
الخميس, 12 مارس
الحكومة الموريتانية تطلق خدمة رقمية لاستخراج رخص البناء في نواكشوط

محمد الهادي

أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، خدمة رقمية لاستخراج رخص البناء عبر بوابة الخدمات العمومية “خدماتي”، بعد رقمنة إجراءات منحها التي تتداخل فيها عدة قطاعات حكومية، وذلك على مستوى بلديات نواكشوط التسع.

وجرى إطلاق الخدمة بإشراف قطاعات التحول الرقمي، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والداخلية، في إطار تبسيط المسار الإداري لمنح رخص البناء.

وأوضحت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أن النظام الجديد يعتمد مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، حيث يرفع المواطن جميع الوثائق المطلوبة دفعة واحدة عبر البوابة.

وأضافت الوزارة أن النظام يتيح دفع الرسوم إلكترونيا بعد المصادقة الكاملة على الملف، وفق تسعيرة محددة من المجالس البلدية في نواكشوط، مع منح رخصة بناء رقمية ذات قيمة قانونية يمكن التحقق من صحتها فورا من طرف أعوان التفتيش الميداني.

