دعت موريتانيا إلى تسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الدول العربية، وتطوير آليات التعاون التجاري بما يعزز التبادل البيني العربي ويستجيب لتطلعات الشعوب.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء التجارة العرب تحضيرا للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، شاركت فيه وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عبر تقنية الاتصال المرئي من نواكشوط.

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي دقيق يتطلب مزيدا من التنسيق واعتماد مقاربات جماعية متوازنة تحفظ مصالح الدول والشعوب العربية وتعزز الحوار والتكامل الاقتصادي.

كما دعت موريتانيا إلى اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، أسوة بما هو معمول به في منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها لطلب جامعة الدول العربية وطلب فلسطين الحصول على صفة مراقب في المؤتمرات والهيئات التابعة للمنظمة.