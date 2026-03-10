حذرت وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، أمس الاثنين، من تداول معلومات وصفتها بـ«المضللة» على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسب تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تهدد السنغال بضربات صاروخية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع بأي شكل، داعية الجمهور إلى الاعتماد حصريًا على الصفحات الرسمية للوزارة والجهات الحكومية المعنية للحصول على الأخبار والبيانات الموثوقة.

وكانت منشورات واسعة الانتشار على مواقع التواصل نسبت لعراقجي تصريحات تفيد بأن إيران تمتلك صواريخ قادرة على استهداف قواعد أمريكية في السنغال، في حال انضمت دكار لما وُصف بـ«معسكر المعتدي»، وهي ادعاءات نفتها دكار وطهران.

من جهتها، وصفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دكار هذه الأنباء بأنها «معلومات كاذبة ومختلقة»، مؤكدة أن إيران لم توجه أي تهديد للسنغال، ومشددة على رغبتها في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دكار.