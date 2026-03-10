بحث وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، أمس الاثنين، آليات رقمنة خدمات النقل، خاصة ما يتعلق بتسيير رخص السياقة.

وقالت وزارة التجهيز والنقل، في بيان، إن الاجتماع استمع إلى عرض فني حول تطبيق رقمي يهدف إلى تحديث منظومة إصدار رخص السياقة وتأمينها، عبر رقمنة مختلف مراحل الحصول عليها، بدءا من التسجيل للامتحان وصولا إلى إصدار الرخصة بشكل رقمي مؤمّن.

وأضافت أن التطبيق يهدف إلى الحد من التدخل البشري في إجراءات الامتحان وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تأمين شكلية الرخصة وإمكانية سحبها وإدارتها رقميا، على غرار الخدمات الرقمية المعتمدة في البطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية.

ووفق البيان، سيمكن التطبيق المواطنين من تسديد الرسوم المرتبطة بالخدمة عبر التطبيقات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني، ما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة الخدمة عبر الوسائل الرقمية.