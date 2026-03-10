أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق أول عملية مؤسسية لتوزيع الزكاة في موريتانيا عبر المجلس الأعلى للزكاة.

وقالت الوزارة إن العملية، المنظمة خلال سنة 2026، تهدف إلى تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها بطريقة مؤسسية تضمن وصولها إلى مستحقيها، وفق معايير تعتمد الشفافية والكفاءة في التسيير.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي والعناية بالفئات المتعففة، مضيفا أن تنظيم موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس سيسهم في تحسين استهداف المستفيدين.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه أن إنشاء المجلس أعاد للدولة مسؤولية الإشراف على جباية الزكاة وصرفها، فيما اعتبر رئيس اتحاد أرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها يعزز القدرة الشرائية للفئات المحتاجة ويسهم في الحد من الفقر.