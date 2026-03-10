وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء في جدة، اتفاقية إطار شراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، تغطي الفترة ما بين 2026 و2028.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى تعبئة تمويلات لدعم المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع «أطوماي» للمناجم والصلب في ولاية تيرس زمور، الذي يشمل تطوير منجم لخام الحديد ومنشآت للإثراء، إضافة إلى بناء مصانع لكريات الحديد وبنية تحتية للطاقة وتحلية المياه في مدينة نواذيبو.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تتضمن تعاوناً مع البنك المركزي الموريتاني لدعم جهود البلاد في الحصول على «تصنيف ائتماني سيادي»، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل ولوج موريتانيا إلى الأسواق المالية الدولية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

وأكد وزير الاقتصاد أن هذه الشراكة ستسهم في دعم الاستثمارات الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص، فيما أشار محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي إلى أن تحسين الملف الائتماني السيادي سيساعد في دمج الاقتصاد الوطني بشكل أكبر في المنظومة المالية الدولية.