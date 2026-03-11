نقل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الثلاثاء، 20 شخصًا من مدينة ازويرات شمال موريتانيا إلى نواكشوط، لاستكمال التحقيق معهم بعد توقيفهم في عملية أمنية أسفرت عن ضبط كميات معتبرة من المخدرات وحبوب الهلوسة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”صحراء ميديا”، فقد أشرف رئيس المكتب، المفوض ولد النجيب، على عملية اقتياد الموقوفين إلى العاصمة، وذلك عقب توقيفهم خلال عملية نفذها المكتب على مدى اليومين الماضيين في ازويرات.

ووفق المعلومات الأولية التي حصل عليها مراسل “صحراء ميديا” في المدينة، جاءت العملية بعد تلقي المكتب معلومات تفيد بوجود كمية من المخدرات وحبوب الهلوسة مدفونة في منطقة “لِعْرَيْكْ”، وهي منطقة رملية تبعد نحو عشرة كيلومترات شمال ازويرات.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الأشخاص المشتبه في صلتهم بالكمية المذكورة، حيث تمكنت عناصر المكتب من استخراجها وتوقيف المجموعة التي كانت بحوزتها، كما تم حجز ثلاث سيارات استخدمت في العملية، إحداها من نوع تويوتا هيلكس، والثانية من نوع تويوتا بيك آب، إضافة إلى سيارة ثالثة صغيرة الحجم.

وتتكون المجموعة الموقوفة من موريتانيين وصحراويين، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية والامتدادات المحتملة لها.