انطلقت أمس الثلاثاء، على مستوى ولاية تيرس الزمور شمال موريتانيا، حملة واسعة تستهدف الأجانب المقيمين في وضعية غير قانونية، وذلك في إطار إجراءات تنفذها الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب مصدر أمني، فقد أسفرت الحملة في ساعاتها الأولى عن توقيف عدد من الأجانب، معظمهم يقيم في حي “ديميز” بمدينة ازويرات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وستشمل الحملة – وفق المصدر ذاته – إلى جانب مدينة ازويرات، مواقع التنقيب الأهلي شمال شرق الولاية، إضافة إلى مركزي معالجة الحجارة المشبعة بالذهب في ضواحي ازويرات واصفاريات.

وكانت فرقة تابعة للمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للأمن الوطني، قد وصلت قبل أيام إلى المدينة للتحضير لانطلاق هذه الحملة، التي يُتوقع أن تستمر عدة أشهر.

ويعمل عدد من الأجانب في مدينة ازويرات في مجالات مختلفة، من بينها العمل في المنازل وقطاع التنقيب التقليدي عن الذهب.