أعلنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية رش نحو ثلاثة آلاف نخلة واحة “الواسطة” بمدينة تجكجه، في إطار خطة استعجالية لاحتواء انتشار سوسة النخيل.

جاء ذلك في تصريح للمندوب الجهوي لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، عبد الله ولد محمدو، خلال زيارة لوالى تكانت أحمدو مامادو كلي للاطلاع على سير الحملة الجارية التي تنفذها وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع شركائها الدوليين ولجنة مكافحة آفات النخيل بمدينة تجكجة، لمكافحة السوسة الحمراء التي اجتاحت بعض أشجار النخيل في هذه الواحة.

وأضاف المندوب أن هذه العملية تأتي بعد تشخيص فني للوضعية الصحية للأشجار المصابة، ما مكن من توجيه فرق متخصصة لتنفيذ برنامج المعالجة وفق مقاربة تعتمد التدخل السريع وتوفير الوسائل الفنية واللوجستية الضرورية.

وأمد أن هذا التحرك يهدف إلى الحد من توسع الإصابة وحماية الثروة النخيلية بالمنطقة، في ظل تنسيق بين المصالح الجهوية للزراعة واللجنة المحلية المعنية بمكافحة آفات النخيل، مع دعوة المزارعين إلى مواكبة الجهود المبذولة لضمان فعالية التدخلات واستدامة نتائجها.