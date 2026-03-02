أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، عن تعيين المدرب القمري أمير عبدو، مدربا للمنتخب الأول خلفا للمدرب المحلي براما تراوري بعد الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2025 على يد منتخب كوت ديفوار في الدور ثمن نهائي.

وسيعمل عبدو البالغ من العمر 53 عاما، على إعادة ضبط إستراتيجية الفريق وتحقيق الاستقرار قبل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030 مستفيدا في ذلك من خبراته السابقة مع منتخبات جزر القمر وموريتانيا ونجاحاته مع الأندية خاصة على مستوى البطولة الموريتانية.

ويأمل الاتحاد البوركيني والجماهير أن يقود عبدو منتخب”الخيول” لاستعادة مكانته بين كبار القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا فيما لم يتم الكشف بعد عن الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2028.