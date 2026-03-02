أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالات هاتفية بكل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

وخلال المهاتفة، عبر ولد الغزواني عن إدانة موريتانيا الشديدة للاعتداءات الصاروخية التي استهدفت أراضي البلدان الثلاثة مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع قطر والإمارات والكويت ورفضها لأي أعمال تمس سيادتهم وأمنهم.

كما دعا الرئيس الموريتاني إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السلمية.

من جانبهم، أعرب قائدة البلدان عن تقديرهم لمواقف موريتانيا الداعمة لهم، ولعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدان الثلاثة.