الأحد, 1 مارس
24/24 :
الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

أحمدُ ولد الحسن

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية العامة ليومي 2 و3 مارس الجاري، ستتميز بانخفاض طفيف في درجات الحرارة على عموم التراب الموريتاني، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض الحراري سيشمل مختلف ولايات البلاد، في ظل تأثر الرؤية بفعل الأتربة على عدد من المناطق الداخلية، من بينها داخلت نواذيبو وإينشيري وآدرار وتكانت وتيرس زمور، إضافة إلى لبراكنة واترارزه.

وفي العاصمة نواكشوط، يُرتقب أن تهب رياح معتدلة شمالية غربية إلى شمالية، مع رؤية متأثرة نسبيا بفعل الأتربة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

موري نت
