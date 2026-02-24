أكد رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل هيئات الحزب وتعزيز الانضباط المؤسسي، وذلك خلال اجتماع عقده مع لجنة المصالحة والتحكيم.

واستعرض ولد بلال نتائج المؤتمر الأخير وما أفرزه من مخرجات، مؤكدًا ضرورة ترجمتها إلى أداء فعلي يعزز وحدة الصف، ويفعّل الهيئات الحزبية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النصوص المرجعية.

وأوضح أن لجنة المصالحة والتحكيم مطالبة بالاضطلاع بدورها في صون المسار التنظيمي، من خلال البت في النزاعات ومعالجة الخلافات، بما يضمن العدالة والشفافية والمساواة بين المناضلين.