Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 25 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

رئيس حزب الإنصاف يؤكد تفعيل الهيئات وتعزيز الانضباط

محمد الهادي

أكد رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل هيئات الحزب وتعزيز الانضباط المؤسسي، وذلك خلال اجتماع عقده مع لجنة المصالحة والتحكيم.

واستعرض ولد بلال نتائج المؤتمر الأخير وما أفرزه من مخرجات، مؤكدًا ضرورة ترجمتها إلى أداء فعلي يعزز وحدة الصف، ويفعّل الهيئات الحزبية وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النصوص المرجعية.

وأوضح أن لجنة المصالحة والتحكيم مطالبة بالاضطلاع بدورها في صون المسار التنظيمي، من خلال البت في النزاعات ومعالجة الخلافات، بما يضمن العدالة والشفافية والمساواة بين المناضلين.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة