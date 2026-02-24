انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة لاس بالماس الإسبانية، أعمال الجولة الثانية من مفاوضات تجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، على أن تتواصل حتى يوم الخميس 26 فبراير.

وجاء في بيان نشرته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية أن جدول أعمال الاجتماع شمل المصادقة على برنامج الجولة، واستعراض مسودة البروتوكول من طرف الجانبين قصد مراجعته وتحيينه، إضافة إلى مناقشة ملحقاته ومرفقاته، وصياغة محضر الاجتماع تمهيدًا للمصادقة عليه.

وأضاف البيان أن الطرفين استعرضا، خلال جلسة اليوم الأول، النص المقترح للبروتوكول لإعادة قراءته وتدقيقه بما يتلاءم مع القوانين والنظم المعمول بها، مع الاتفاق على إبقاء المجال مفتوحًا لتلقي مقترحات تكميلية من الجانبين.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة مسار التفاوض بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد يحقق المصالح المشتركة، مع الحرص على ضمان استدامة الموارد البحرية والمحافظة عليها وفق مقاربة شفافة ومسؤولة.