جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تضامنه مع أوكرانيا، خلال نشاط دبلوماسي نُظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في منشور له، إن سفراء «فريق أوروبا»، إلى جانب سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، عبّروا عن تضامنهم مع أوكرانيا، بحضور القائم بالأعمال الأوكراني المعتمد لدى موريتانيا، مؤكدين مواصلة مساندتهم للشعب الأوكراني.

من جهتها، أكدت السفارة الألمانية في نواكشوط التزام برلين بدعم استقلال أوكرانيا والعمل على استعادة سيادتها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، مشيرة إلى مشاركة السفير الألماني فلوريان رايندل في مراسم أُقيمت لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.