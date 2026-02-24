Close Menu
الأربعاء, 25 فبراير
وفاة موريتانيين في حادث سير شمال السنغال

محمد الهادي

توفي مواطنان موريتانيان، وأصيب سبعة أشخاص آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، إثر حادث سير وقع أمس الاثنين على الطريق الرابط بين مدينتي لوغا وسان لويس شمال السنغال، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن الحادث نجم عن تصادم ثلاث سيارات صغيرة قرب قرية «خامبالا» التابعة لمنطقة نغوين سار، وذلك في حدود الساعة الرابعة مساءً.

وأضافت أن الضحيتين هما محمد إكاه عبد الله (46 عامًا) وأوسينو ديوب (66 عامًا)، حيث تدخلت فرق الإطفاء لنقل جثمانيهما إلى مشرحة المستشفى الجهوي بمدينة لوغا، فيما نُقل الجرحى إلى قسم الطوارئ بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج، وفتحت فرقة الدرك في نغوين سار تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

