أكد التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية «جيمتل» أنه يضطلع بدور تقني يتمثل في ربط البنوك عبر شبكة ألياف بصرية، تتيح تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للزبناء، دون أن يمتلك تطبيقات بنكية أو يدير حسابات مصرفية.

وأوضح التجمع، في بيان توضيحي، أنه يوفر البنية التحتية التي تعتمد عليها البنوك في تشغيل شبابيك الصرف الآلي، وأجهزة الدفع الإلكتروني، والتطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تُؤمَّن وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال المعاملات الإلكترونية.

وأشار «جيمتل» إلى أن النافذة التي تحمل اسمه داخل التطبيقات البنكية ليست تطبيقا مستقلا، وإنما واجهة ربط تمكّن المستخدم من اختيار التطبيق البنكي الذي يرغب في استعماله لإجراء تحويلاته الآنية، مضيفا أن دوره يقتصر على تأمين تنفيذ العمليات بشكل آمن وآني متى كانت التطبيقات البنكية خالية من أعطال فنية.

وشدد البيان على أن التجمع لا يمتلك أي حسابات بنكية، ولا يمكنه الاطلاع على المبالغ المرسلة أو المستقبلة عبر التطبيقات، لافتا إلى أن المقاصة اليومية تُحال إلى البنك المركزي الموريتاني الذي يتولى توزيعها على البنوك المعنية.