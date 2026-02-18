أعلن الدرك الموريتاني، أمس الثلاثاء، عن ضبط كميات معتبرة من الوقود في عمليتين منفصلتين نفذتهما فرقتا “فصاله” و”باسكنو” التابعتان لكتيبة مدينة النعمة، شرقي البلاد.

وأسفرت العمليتان، وفق ما نشره الدرك، عن حجز 14290 لتراً من البنزين و1400 لتر من المازوت، كانت معدة للنقل والتداول بطرق غير قانونية، ضمن عمليات مكافحة التهريب وضبط المخالفين للنظم المعمول بها.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت تعميماً للولاة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تهريب المحروقات، بعد ملاحظة زيادة “غير مبررة” في كميات الوقود الموجهة لبعض المدن الحدودية، بما يتجاوز احتياجاتها الفعلية وقدرتها الاستيعابية.