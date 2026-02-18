أعلنت النيابة العامة في العاصمة السنغالية داكار، أن التحقيقات في وفاة الطالب عبد الله با بجامعة الشيخ أنتا ديوب، لم تُظهر أي دليل على تعرض الضحية لأعمال عنف خلال المواجهات الأخيرة داخل الحرم الجامعي.

وقال وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكبرى في داكار، إبراهيم اندوي، أمس الثلاثاء، إن نتائج التشريح وشهادات الشهود، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، أكدت أن الوفاة نتجت عن “صدمة رضّية ناجمة عن سقوط”.

وأوضح المدعي العام أن الطالب حاول الفرار من حريق وأدخنة كثيفة داخل غرفته في الجناح “F”، مما دفعه للقفز من الطابق الرابع قبل أن يرتطم بالأرض، مؤكداً أن زملاء الضحية في الغرفة أفادوا بعدم تعرضهم لأي ضرب أو سوء معاملة من قبل قوات الأمن.

وكانت حملة تبرعات أطلقها مواطنون سنغاليون عبر الإنترنت قد نجحت في جمع 40 مليون فرنك إفريقي (نحو 67 ألف دولار أميركي) لدعم أسرة الطالب الراحل، في وقت أكد فيه الادعاء العام استمرار التحقيق لتحديد المسؤوليات.