الأربعاء, 18 فبراير
24/24 :
موريتانيا.. لجنة الأهلة تنفي ثبوت رؤية هلال رمضان ليلة الأربعاء

محمد يوسف

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة في موريتانيا، أنها لم تتوصل لما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليلة الأربعاء، مؤكدة استمرار عملية التحري والتدقيق في كافة البلاغات الواردة إليها.

وأوضح المنسق العام للجنة، محمد الأمين شيخنا الشيخ أحمد، في منشور له، أن اللجنة قامت بالتحري اللازم بشأن ما راج حول رؤية إمام قرية “بغداد” التابعة لمقاطعة كوبني، كما دققت في تسجيل صوتي منسوب للإمام المذكور.

وأضاف المنسق العام أن التدقيق الشرعي لم يثبت الرؤية الليلة، مؤكداً أن “الأصل بقاء ما كان على ما كان”، وعليه فإن تحري رؤية الهلال سيتواصل ليلة الخميس.

موري نت
